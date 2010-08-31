Fransız yönetmen Alain Corneau öldü

T24- Fransız film yönetmeni Alain Corneau, önceki gün 67 yaşında hayata veda etti.



Filmlerinde değişik türlere yer veren Corneau, "Fort Saganne" gibi Fransa’nın sömürge geçmişinden "Nocturne indien" gibi egzotik filmlerin yanı sıra "Série Noire" gibi polisiye ve "Tous les matins du monde" gibi müzikal türde filmlere imza attı.



İngiliz kadın oyuncu Kristin Scott-Thomas’ın başrolünü üstlendiği Alain Corneau’nun son filmi, "Crime d’amour" halen Fransa’da gösterimde bulunuyor.



7 Ağustos 1943’te doğan ve aslen müzisyen olan Alain Corneau, 70’li yıllarda Costa Gavras’ın asistanlığını yapmıştı.



Alain Corneau’nun, 1973 yapımı "France, société anonyme" adlı ilk filmi ticari yönden başarısız olmuştu. Corneau, 1976’da ünlü Fransız şarkıcı ve oyuncu Yves Montand’ı oynattığı "Police python 357" adlı polisiye filmle üne kavuşmaya başlamıştı.