Fransız yetkili: Erdoğan'ın Libya ziyareti poz vermek

T24

'Türk şirketlerinin çıkarlarını korumak istiyor ama...'

Financial Times gazetesi, Sarkozy ve Cameron’un Libya ziyaretini değerlendirdiği haberinde Libya Geçici Ulusal Konseyi Başkanı Abdül Celil’in Kaddafi rejimini devirmeye yardımcı olan ülkelere olumlu bakacakları mesajını verdiğine dikkat çekti.Haberde Abdül Celil’in, "Fransa ve İngiltere’nin destekleyici rollerinin, gelecekte etkisi olacak. Şimdiye kadar kontrat imzalamadık ve önceki kontratlara bağlı kalacağız. Ancak dostlarımızın, Libya’ya desteklemedeki çabalarına oranla başlıca rolleri olacak" sözlerine dikkat çekildi.Gazete, "Kaddafi döneminde Libya’ya önemli yatırımlar yapan Türk şirketlerinin çıkarlarını korumak istiyor ama bir Fransız yetkilisi, Sayın Erdoğan’ın Cuma günü ziyaretini poz vermek olarak niteledi" diye yazdı.Fransız yetkili "Fransa ve Türkiye, çok farklı. Biz, hayatlarımızı tehlikeye attık. Baştan beri oradaydık" şeklinde konuştu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'taki temasların ardından özel uçakla Libya’ya geldi. Başbakan Erdoğan, Trablus’ta geniş güvenlik önlemleriyle karşılandı. Erdoğan için zırhlı üç lumizin hazırlandığı görüldü. Muhalif lider Mustafa Abdulcelil Erdoğan'ı kucaklayarak karşıladı.