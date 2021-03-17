Fransız veri güvenliği gözlemcisinden Clubhouse hakkında inceleme

Fransız veri güvenliği gözlem şirketi CNIL, sesli sohbet uygulaması Clubhouse hakkında inceleme başlattı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Fransız veri güvenliği gözlem şirketi CNIL, 12 Mart'ta Clubhouse'un sahibi olan ABD'li Alpha Exploration Co. Inc. şirketini uygulamanın Avrupa Birliği veri güvenliği kurallarına uyup uymadığı konusunda sorguladıklarını açıkladı.

CNIL, söz konusu incelemenin sesli sohbet uygulaması Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne tabi olup olmadığını tespit etmek için başlatıldığını söyledi. Clubhouse'un yönetmeliğe tabi olması durumunda CNIL, yaptırım uygulayabilecek.

İnceleme, Almanya'nın ses getiren veri güvenliği düzenleyicilerinin Clubhouse'a ilişkin endişeleri dile getirmesinin ardından başladı. Hamburg merkezli veri güvenliği düzenleyici, Clubhouse uygulamasını geliştirenlere Avrupalı kullanıcılar ve bağlantılarının nasıl korunduğunu sordu.

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