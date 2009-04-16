Fransız turistler şifalı çamurlar için geldi

Fransız turistler, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde bulunan şifalı çamurlar için geldi.



Dalyan Kanalı kıyısında yer alan tesis, önceki gün Bodrum'dan 1 haftalık mavi tura çıkan 36 kişilik Fransız kafileyi ağırladı. 20 derece sıcaklıktaki dünyaca ünlü kükürtlü çamurda banyo yapan Fransız turistler, ardından, romatizma, kireçleme, siyatik ve eklem hastalıklarına iyi gelen termal havuza girmeyi ihmal etmedi. Güneşte kuruyan çamurlu vücutlarıyla birer heykeli andıran turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Fransız lise öğretmeni 27 yaşındaki Carole Ottaviani, ``Burası çok fantastik. Köyceğiz ve Dalyan Kanalı'nı internet ve buraya gelen arkadaşlarımdan duyunca mutlaka görmek istedim. Beklediğimin üzerinde muhteşem bir yer. Sanırım tekrar geleceğim. Çünkü Caretta Carettalar'ı da görmek istiyorum'' dedi. Elektrikçi 30 yaşındaki Christope Sierra ise, ``Arkadaşımla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Hatta Türkiye'deki en harika günüm bu diyebilirim. Fransa'daki tüm arkadaşlarıma burayı görmelerini tavsiye edeceğim'' diye konuştu.



(DHA)

