T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fransız turistler şifalı çamurlar için geldi

Fransız turistler, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde bulunan şifalı çamurlar için geldi.

16 Nisan 2009 03:00

Fransız turistler, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde bulunan şifalı çamurlar için geldi.

Dalyan Kanalı kıyısında yer alan tesis, önceki gün Bodrum'dan 1 haftalık mavi tura çıkan 36 kişilik Fransız kafileyi ağırladı. 20 derece sıcaklıktaki dünyaca ünlü kükürtlü çamurda banyo yapan Fransız turistler, ardından, romatizma, kireçleme, siyatik ve eklem hastalıklarına iyi gelen termal havuza girmeyi ihmal etmedi. Güneşte kuruyan çamurlu vücutlarıyla birer heykeli andıran turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fransız lise öğretmeni 27 yaşındaki Carole Ottaviani, ``Burası çok fantastik. Köyceğiz ve Dalyan Kanalı'nı internet ve buraya gelen arkadaşlarımdan duyunca mutlaka görmek istedim. Beklediğimin üzerinde muhteşem bir yer. Sanırım tekrar geleceğim. Çünkü Caretta Carettalar'ı da görmek istiyorum'' dedi. Elektrikçi 30 yaşındaki Christope Sierra ise, ``Arkadaşımla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Hatta Türkiye'deki en harika günüm bu diyebilirim. Fransa'daki tüm arkadaşlarıma burayı görmelerini tavsiye edeceğim'' diye konuştu.

(DHA)

ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24