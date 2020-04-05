Fransız sunucudan Koronavirüs'ten ölen Çinliler için ırkçı yorum: Pokemonları gömüyorlar

Fransız kanalı BFM'de, gazeteci , Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlere saygı duruşu görüntülerinin verildiği sırada "Pokemonları gömüyorlar" yorumunda bulundu.

Fransız televizyonu haber kanalı BFM’de, Çin’de Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 326 kişi için yapılan 3 dakikalık saygı duruşu görüntülerinin verilirken, Emmanuel Lechypre isimli gazeteci, görüntüler için "Pokemonları gömüyorlar" diyerek güldü.



Sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterirken haber sunucusu Lechypre eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kanal özür diledi

Yaşanan olay üzerine sosyal medyada "medya ırkçılığı" eleştirileri yapılan ve kınanan BFM kanalından açıklama geldi. Özür dileyen kanal yetkilileri, 1 hafta boyunca Lechypre’e uzaklaştırma cezası uyguladığını açıkladı.

"Mikrofonu kapalı sanıyordum"

Öte yandan haber sunucusu Lechypre ise özür dileyerek, "Mikrofonu kapalı sanıyordum" açıklamasında bulundu.