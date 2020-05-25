Fransız şirketin 1 saatte sonuç veren hızlı Koronavirüs testi hazır

Fransız biyoteknoloji şirketi SKILLCELL, laboratuvar CNRS SYS2DIAG ve dijital şirket VOGO’dan oluşan konsorsiyum, tükürük analizi yapan bir hızlı Koronavirüs testinin hazır olduğunu duyurdu.

Üç şirketten oluşan konsorsiyum, geliştirilen testin kan almaya ihtiyaç duymadan tükürük analizi yaparak 1 saatten daha kısa bir sürede sonuç verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada “EasyCov” adı verilen testin Haziran ayının ortasından itibaren Avrupa pazarlarına sunulacağı da vurgulandı.

Profesyonel sağlık çalışanlarının, kişinin dilinin altından alacağı 1 milimetrelik tükürük örneğinden sonucun belirleneceği açıklandı. Bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bireysel kullanıcının kendi tükürük örneği aldığı bir test kitine onay vermişti.

ABD’de onay verilen testin sonucunu almak için örneklerin kargoyla laboratuvara gönderilmesi ve test sonuçlarını beklemesi gerekiyordu.