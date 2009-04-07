Fransız sinemasının harika çocuğu festivalde

Fransız sinemasının harika çocuğu François Ozon, son filmi “Ricky”nin gösteriminde bulunmak üzere 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’ne geliyor. François Ozon, “Ricky”nin 11 Nisan Cumartesi günü 21.30'da Emek Sineması'ndaki gösterimi öncesinde izleyicilerle buluşacak ve filmi onlarla beraber izleyecek.



“Ricky”, François Ozon'un, 2007'de çektiği feminist melodram “Angel”dan sonraki ilk uzun metrajlı filmi. Filmin konusu, alelade annesi ve babasını şaşırtan, Ricky adından olağanüstü bir bebek. İngiliz yazar Rose Tremain'in Moth adlı kısa öyküsünden uyarlanan bu fantastik film, Ozon'un tabiriyle gerilim, bilim-kurgu, komedi ve masal türlerinin öğelerini bir araya getiriyor.



İstanbullu sinemaseverlerin “8 Kadın”, “Havuz”, “Kumun Altında” filmleriyle tanıdığı François Ozon, sinemada Fransız yeni dalgasının en önemli genç temsilcilerinden biri kabul ediliyor. Kısa filmler çekerek kariyerine başlayan Ozon, “Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları” filmiyle Berlin Film Festivali’nde Teddy Ödülü almış, “Havuz” ile Cannes’da Altın Palmiye’ye aday gösterilmişti. Jeanne Moreau’ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Ozon’un yönettiği ve sanatçının rol aldığı “Veda Vakti” filminin gösteriminde 2006’da İstanbul Film Festivali’nde verilmişti.

