Günay: Fransız sinemasının bile yapamadığını başardık

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, izleyici sayısı 20 milyonu geçen Türk sinemasının Fransızların başaramadığı 'kendi sinemasına kendi seyircisini çekebilmeyi' başardığını söyledi.

Günay, 10 yıl önce ''dibe vurmuş'' noktada bulunan Türk sinemasının başarısının bugün dünyada kabul görmeye başladığını dile getirerek, ''1965'te aldığımız Altın Ayı ödülünü geçen yıl yine aldık. Altın Palmiye aldık, en iyi yönetmen ödülü aldık, en iyi belgesel, en iyi kısa film ödülleri alıyoruz'' dedi.

Ertuğrul Günay, 'Yeşilçam emektarlarıyla ilgili yeni çıkacak Sinema Yasası'nda bir yasal düzenleme yapmaya ve maddi ihtiyaç içinde olanlara dönük yeni kaynak buluşturmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.