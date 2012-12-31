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Kültür-Sanat

Günay: Fransız sinemasının bile yapamadığını başardık

Ertuğrul Günay: Yılda yapılan film sayısı 5’in altındaydı. Türk filmi izleyici sayısı 2 milyonlar civarındaydı. Bir anlamda Türk sinemacılığı sinema dünyasından neredeyse çıkmış durumdaydı

31 Aralık 2012 14:19

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, izleyici sayısı 20 milyonu geçen Türk sinemasının Fransızların başaramadığı 'kendi sinemasına kendi seyircisini çekebilmeyi' başardığını söyledi.

Günay, 10 yıl önce ''dibe vurmuş'' noktada bulunan Türk sinemasının başarısının bugün dünyada kabul görmeye başladığını dile getirerek, ''1965'te aldığımız Altın Ayı ödülünü geçen yıl yine aldık. Altın Palmiye aldık, en iyi yönetmen ödülü aldık, en iyi belgesel, en iyi kısa film ödülleri alıyoruz'' dedi.

Ertuğrul Günay, 'Yeşilçam emektarlarıyla ilgili yeni çıkacak Sinema Yasası'nda bir yasal düzenleme yapmaya ve maddi ihtiyaç içinde olanlara dönük yeni kaynak buluşturmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

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