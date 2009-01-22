Fransız sevgilisiyle görüntülendi

Tuğçe Kazaz fotoğrafları - FOTOGALERİ

Bir süredir eşiyle problem yaşadığı için evlendikten sonra yerleştiği Atina’ya dönmek yerine İstanbul’da kalmayı tercih eden Kazaz, önceki gün filmin, Belgrad Ormanı’nda yapılan çekimlerine katıldı.Çekimde Kazaz‘ın eşiyle arası bozulunca yakınlaştığı Fransız görüntü yönetmeni Ramin Matin de vardı. Kazaz’la sohbet ederken görüntülenen Matin, sinirlendi ve hemen Kazaz’ın yanından uzaklaştı.