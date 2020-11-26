Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ın "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanınması için çağrıda bulundu!

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Fransa Senatosu, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması için hükûmete çağrıda bulundu.

Fransız basınına göre Senato'nun kabul ettiği sembolik tasarI, Paris'in Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyacağı anlamına gelmiyor. Tasarının, Fransa'nın Ermenistan'a desteğini göstermeyi hedeflediği belirtildi.

Tasarıya Senato'da 305 "evet" oyu verilirken 1 kişi "hayır" oyu kullandı. Oylamada 30 senatör çekimser kaldı.

Tasarı, "Fransa hükûmetine 'Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için bunu bir araç olarak kullanması" çağrısında bulunuyor. Senato aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın Türkiye'ye daha sert bir karşılık verilmesini sağlamasını talep etti.

Senato, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ayrıca uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasını istedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, karara "Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a ait. Topraklarda bağımsız bir ülkenin varlığını hiçbir ülke tanımıyor.