Fransız şef Paul Bocuse'ün restoranı 1965'ten beri sahip olduğu üç Michelin yıldızından birini kaybetti, Michelin Rehberi 'adil olmamakla' suçlandı

>Dünyaca ünlü Fransız şef Paul Bocuse'ün restoranı üç Michelin yıldızından birini kaybetti. Michelin Rehberi'nin bu kararı gastronomi dünyasında tartışma yarattı.

L'Auberge du Pont de Collonges adlı restoran, şef Paul Bocuse'ün kendi adıyla biliniyor. Restoran 1965 yılından bu yana sahip olduğu üç Michelin yıldızıyla, en uzun süre üç yıldız sahibi olan restoran olarak dünya rekorunu da elinde bulunduruyordu.

Michelin Rehberi ise yemek kalitesinin 'artık üç yıldızı hak edecek seviyede olmadığı' gerekçesiyle restoranıı iki yıldıza düşürdü.

Fransa'da gastronomi ikonu olarak bilinen Bocuse ailesi kararın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Michelin Reberi'nin başkanı Gwendal Poullenec, kararı Lyon yakınlarındaki restorana yaptığı ziyarette açıkladı.

Washington Post gazetesine konuşan Poullenec, "Tabii çok duygusal bir ortam oldu" dedi ve mutfak kalitesinin seviyesinde değişiklik olsa da yine de 'mükemmel olduğunu' ifade etti.

'Fransız mutfağının Papası'

Bocuse, 2018'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Ama aile ismin gastronomi dünyasındaki şanını ve kalitesini korumaya özen gösterdi. Bocuse uluslararası gıda imparatorluğunun başındaydı ve memleketi Fransa'da 'Mutfağın Papası' olarak anılıyordu.

Paul Bocuse'ün restoranının üçüncü Michelin yıldızını kaybetmesi Fransa'da şok etkisi yarattı ve dünya genelinde de gurmelerin, eleştirmenlerin tepkisinin çekti.

Yemek eleştirmeni Périco Légasse kararın "absürt ve adil olmadığını" söyledi.

FranceInfo radyosuna konuşan Légasse, "Michelin bu kadar aptal olamaz" dedi ve eleştirmenlerin, Bocuse'ün ölümünden sonra yemek kalitesinin arttığı konusunda da hem fikir olduklarını ifade etti.

Reuters Karar Fransa'da şok etkisi yarattı. Bocuse 'Fransız mutfağının Papası' olarak biliniyordu.

'Michelin'in intiharı'

Légasse, "Bu karar Michelin Rehberi'nin intiharıdır" dedi.

Michelin Rehberi'nin kararları son dönemde sıkça tartışılıyor. Fransız mutfağını desteklediği ve olduğundan fazla değer biçtiği eleştirilerine neden olan Michelin son yıllarda bu algıyı kırmak için çaba gösteriyordu.

Michelin Rehberi, Aralık ayında da Fransız şef Marc Veyrat'nın sufleye çedar koyduğu gerekçesiyle yıldızını düşürmesi tartışma yaratmıştı. Veyrat bu iddiayı yalanlamıştı.

Bocuse, 20 Ocak 2018'de restoranının üstündeki odada hayatını kaybetti.

Cenazesine yaklaşık 1000 kişi katıldı, töreni katedral dışına kurulan ekranda da binlerce kişi izledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bocuse'ü "Fransız mutfağının vücut bulmuş hali" olarak anmıştı.

Bocuse ailesi Michelin Rehberi'nin kararı üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Denetçilerin kararından üzüntü duysak da kaybetmek istemediğimiz yalnızca tek bir şey var, o da Mösyö Paul'un ruhu.

"Collonges'dan ve kalbimizin en derinliklerinden, büyük bir cesaret, şevk, mükemmellik ve özgürlükle Kutsal Ateş'in hayat bulması için çalışmaya devam edeceğiz."