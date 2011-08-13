-Fransız savcı İslamiyeti seçti SAKARYA (A.A) - 13.08.2011 - Fransa'da tanıştığı Nursel Yavuz ile evlenmeye karar veren savcı Philippe Roehrig (48), bir ay boyunca kaldığı Sakarya'da Müslüman olmaya karar verdi. İhtida (başka bir dinden çıkıp Müslüman olma) töreniyle İslamiyete geçen Roehrig, kendi isteğiyle ''Fatih'' adını aldı. Fransa'da yaşayan Nursel Yavuz, 1,5 yıl önce arkadaş çevresinin aracılığıyla Paris'te savcı olarak görev yapan Roehrig ile tanıştı. Uzun süreli bir arkadaşlığın ardından Yavuz ve Roehrig evlenmeye karar verdi. Yavuz ile tanıştığı süre içinde İslam'ı araştıran Roehrig, Temmuz ayından beri kaldığı Sakarya'da yakından tanıdığı İslamiyeti seçti. Roehrig, Sögütlü İlçe Müftüsü Kahraman Yaman'ın düzenlediği ve Söğütlü Belediye Başkanı Ertuğrul Özcan ile Belediye Meclis Üyesi Nuri Önder'in şahitlik ettiği ihtida töreniyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamı araştırdığını ve Sakarya'da yakından tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Roehrig, ''İslam tanığım bir dindi. Kitaplardan ve yaşayarak da burada gördüm ve de saygı duyduğum bir din. Fransa'da cumhuriyet savcısıyım. Avrupa'daki İslam'ın terörizmle yan yana getirilme çabalarıyla ilgili düşünceyi kabul etmiyorum. İslam'ın sadece bir din olduğunun farkında değiller. Doğrudan İslam ile terörizmi karıştırıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Böyle bir şey yok'' dedi. İslam'da en çok ilgisini çeken konunun oruç tutmak ve Ramazan ayı olduğunu anlatan Roehrig, ''Oruç çok zor ve kurallara uymak için güçlü olmak gerekiyor. İnsanın iradesine hakim olması gerekli. Müslüman olduğum için çok mutluyum. Sadece evlenmek için Müslüman olmadım. Önceden de böyle bir düşüncem vardı ama Nursel hanımla tanışınca bu arzu güçlendi' diye konuştu.