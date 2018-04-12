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Fransız savaş uçağı, havada bombasını yanlışlıkla düşürdü!

Bomba bir fabrikanın üzerine düştü

12 Nisan 2018 12:55

Fransa Hava Kuvvetleri'ne aitbir savaş uçağı Loire kentinde uçuş yaparken yanlışlıkla bombasını düşürdü. Bomba bir fabrikanın üzerine düştü, iki kişi yaralandı.

France Bleu'nun haberine göre, olay 10 Nisan Salı günü Loire ilinde meydana geldi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı, Nogent-sur-Vernisson kenti üzerinden geçerken aralarından birisi bombasını düşürdü. Bomba, Faurecia şirketine ait bir fabrikanın üzerine düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

Mühimmat eğitim bombasıydı

Sputnik'te yer alan habere göre Bir görgü tanığı, "Önce iki savaş uçağı geçti ve bir patlama sesi duyduk. Çok gürültülüydü ve hatta uçakların sesini bile bastırdı" dedi. Fransa Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Olivier Celo, fabrikaya düşen mühimmatın eğitim bombası olduğunu ve patlayıcı madde içermediğini belirterek plana göre bombanın poligona atılması gerektiğini aktardı. Celo, bu tür olayların çok nadiren meydana geldiğinin altını çizdi.

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