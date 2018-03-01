Fransız sanatçıların sahne kıyafetleri Samsun'dan

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’daki konfeksiyon firmasının sahibi Suat Çakır, ürettikleri takım elbiseleri Fransa’ya ihraç ettiklerini söyledi. Kıyafetleri özlellikle Fransa\'daki sanatçıların tehcih ettiğini belirten Çakır, modayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Dededen toruna uzanan bir başarı öyküsüne imza atan Samsunlu iş adamı Suat Çakır’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı\'nı yaptığı konfeksiyon mağazası, erkek takım elbiseleri ve sahne kostümleri ihracatının yüzde 70’ini Fransa’ya gerçekleştiriyor. Tekkeköy ilçesinde 5 bin 200 metrekare alana kurulu fabrikadan, yılda 25 bin takım elbise ve sahne kıyafetleri Fransa’ya gönderiliyor.

Dedelerinden aldıkları bu işi 20 yıldır sürdürdüklerini belirten Ünal Konfeksiyon’un sahibi Suat Çakır, “Yaptığımız iş dahna çok takım elbise üzerine. Ürünlerimizi sahne kıyafeti ve damatlık olarak Fransa’ya gönderiyoruz. Afrika ülkelerine de gönderiyoruz. İmalatımızın yüzde 70’i ihracata yönelik. 50 çalışanımızla ülke ve Samsun ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her türlü kumaşa çalışma yapabiliyoruz. Özel üretimler yapabiliyoruz\" dedi.

2009 yılında ihracata ağırlık verdiklerini ifade eden Çakır, “İhracatımızın yüzde 70’ini Fransa oluşturuyor. Fransa’da Del Papo Couture markasıyla yer alıyoruz. Bu yıl içinde ise Afrika pazarına ağırlık verdik. Bağlantı kurduğumuz Kongo’ya da bu ay ilk ihracatımızı yapacağız. Afrika pazarını inşallah daha da genişleteceğiz. Projelerimiz o yönde. Modayı çok yakından takip etmek zorundayız. Yeni trendleri de klasik modelleri de üretiyoruz\" diye konuştu.



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