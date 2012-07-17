Fransız sanatçıdan Atatürk ve Erdoğan'ın da yer aldığı klip

Fransız sinema ve ses sanatçısı Nathalie Cardone, 'Kültürler Arası El Projesi' için hazırladığı 5 dakika 36 saniyelik tanıtım klibi 'New Generation'da (Yeni Nesil) Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verdi

1900 ile 2012 arasındaki bazı savaş ve katliamlar ile tarihe mal olmuş kişilerin görüntülerine yer verilen klipte Atatürk ve Davos'ta İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'e 'One Minute' çıkışıyla dikkat çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'İyiler' arasında gösterilirken, Adolf Hitler, Mussolini, Pol Pot, Ariel Sharon, George Bush 'Kötüler' arasında yer aldı.

Klipte Nathalie Cardone'nin 2010 yılındaki İzmir ve İstanbul konserlerinin görüntüleri de yer aldı.

Arjantinli Devrimci Che Guevara'ya atfen söylediği 'Hasta Siempre Che Guevara' şarkısıyla Fransa'da 800 bin albüm satan Fransız sinema ve ses sanatçısı Nathalie Cardone, 2010 yılında İstanbul ve İzmir'de konser vermiş ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Fransız sanatçı, 'Kültürler Arası El Projesi' için hazırladığı maxi single ve ilk tanıtım klibi henüz yayınlanmadı.



Yönetmenliğini Orhan Varol yaptığı 'New Genaration Live Performance', bir belgesel klip izleniminde izleyicisi ile buluşacak.



Klipte 1900 ile 2012 yılları arasındaki bazı savaş ve katliamlar ile tarihe mal olmuş kişilere ve o zamanlarda çekilen görüntülere yer verildi. Bu klip, bazı kesimlerin hoşuna giderken, bazı kesimleri de kızdıracağı belirtildi.



Yahudiler'i zorla trenlere bindirip gönderten Adolf Hitler ile Mussolini, Pol Pot, Ariel Sharon, George Bush 'Kötüler' arasında gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Davos'ta İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'e 'One Minute' çıkışı ile dikkat çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'İyiler' arasında gösterildi.



Görüntülerde Araplar'ın Bush'a ayakkabı fırlatılması, İngilizlere karşı silahsız mücadele ve sadece açlık grevi başlatarak Hindistan'ı özgüleştiren Mahatma Ghandi, Hitler'in Yahudi soykırımı yapan trenlerinin aksine barış treni görüntüleriyle bu klip dikkat çekti.



'Sonuçta, savaş hiçbir zaman insanoğluna kazanç getirmemiş, hep üzüntü vermiştir' mesajı verilen klipte, yeni neslin savaş istemediği, barış, sevgi ve dostluk istediği vurgusu yapıldı.