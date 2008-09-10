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Kültür-Sanat

Fransız Sanatçı Feller'in Hat Sergisi açıldı

Fransız kaligrafi sanatçısı Hakikat Feller'in hat eserlerinden oluşan sergisi açıldı

10 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının ardından oluşan İslam karşıtlığı nedeniyle Paris sanat çevresinden dışlandığı ve Türkiye'ye yerleşmek zorunda kaldığı" belirtilen Feller'in hat eserlerinden oluşan serginin, Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nde izlenime sunulduğu kaydedildi.

Feller'in 36 eserinin yer aldığı serginin, Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacağı bildirildi.

Hakikat Feller

Asıl adı Catherine Feller olan sanatçı, 1949 yılında Avustralyalı bir baba ile Fransız bir annenin çocuğu olarak Paris'te dünyaya geldi. 18 yaşında tanıştığı, Afganistanlı Nakşi Şeyhi Ömer Ali Şah'tan etkilenen Feller, 1976 yılında Müslümanlığı seçerek ismini "Hakikat" olarak değiştirdi.

 Resim ve kaligrafinin dışında restorasyon çalışmalarına katılan Feller, Mevlana Türbesi'nin iç süslemelerini de yaptı. Hakikat Feller, 2007 yılından beri, Paris'te tanıştığı Neyzen Kudsi Erguner'in desteğiyle gelip yerleştiği Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşıyor.

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