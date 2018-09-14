Fransız sanat okulunun tanıtım fotoğrafında beyaz öğrenciler 'siyah' yapıldı

Özel Fransız sanat okulu Emile-Cohl'ün internetteki tanıtım fotoğrafında çok kültürlülük izlenimi vermesi için bazı beyaz öğrencilerin yüzlerinin siyaha boyandığı ve dijital olarak araya siyah öğrencilerin eklendiği ortaya çıktı.

Lyon'daki okul, sosyal medyada fotoğrafın orijinalinin yayımlanmasından sonra özür diledi. Fotoğraf bir süre sonra siteden kaldırıldı.

Emile-Cohl, öğrencilerin bir galeride çektirdikleri toplu fotoğrafta yapılan değişiklik için Amerikan tanıtım şirketini suçladı.

Okulun yöneticileri fotoğraftaki rötuşlardan öğrencilerin uyarısıyla haberdar olduklarını ve bu eylemi onaylamadıklarını söylediler.