'Fransız sağı Sarkozy tapeleriyle şokta'

Francois Hollande’nin seçimi kazanmasının ardından muhalefet olan Fransız Sağ’ı Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin başkanlığı sırasında yaptığı konuşmaların kamuoyuna sızmasının ardından büyük bir şok yaşıyor.

BBC’de yayımlanan Hugh Sheffield imzalı makalede, Sarkozy’nin sızan tepelerinin siyasi yelpazenin sağında yer alan kesimde şok yarattığı iddia edildi.

Sheffield “Fransız Sağ’ı Sarkozy tepeleriyle şokta” başlıklı yazısında, tartışmalı bir figür olarak nitelendirdiği eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin en yakın danışmanlarından Patrick Buisson’la Sarkozy’nin konuşmalarının Fransız siyasete etkilerini irdeledi.

2007 seçimlerinde aldığı zaferin ardından Sarkozy’nin “Buisson sayesinde buradayım” sözlerine atıfta bulunan yazar, Buisson’un aşırı sağ geçmişine ve seçim sırasında Sarkozy’nin daha sert bir seçim stratejisi izlemesine sağladığı katkıya da vurgu yapıyor.

Buisson’un eski Cumhurbaşkanı üzerindeki etkisinin Sarkozy’nin eski partisi UMP’de pek çok kişi tarafından öfkeyle karşılandığını iddia eden yazar, parti üyelerinin danışmanın Sarkozy’i popülist bir bölgeye çekmesinden korktuklarını da ileri sürdü.

“Şu an görüyoruz ki, Buisson, danışmalığı süresince Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sözlerini takıntılı bir biçimde kayıt altına alıyormuş” diyen yazar, Sarkozy’nin o dönemini “tam bir cehalet” olarak nitelendirdi.

Önce Buisson’un eski Cumhurbaşkanını kayıt altına aldığını reddettiğini belirten yazar, danışmanın daha sonra bu kayıtların “iş amaçlı alındı” açıklamalarını inandırıcı bulmadı.

Fransız Atlantico yayın organından Jean-Sebastien Ferjou’un “Buisson’un o kayıtları kendisini sağlama almak için yaptığını düşünüyorum” sözlerine yer veren yazar, danışmanın aşırı sağcı bir geçmişe sahip olduğu için görev yaptığı süre boyunca pek çok düşman sahibi olduğuna ve bu yüzden Buisson’un kendince böyle bir tedbir almış olabileceğine dikkat çekiyor.

Buisson’un Sarkozy’i kayıt altına almasının hükümet katından da tepkiler çektiğinin iddia edildiği makalede, Sosyalist hükümetin ekonomi bakanı Pierre Moscovici’nin “Böyle bir adamın devletin en üst kademesinde ileri gelen danışmalardan biri olması Sarkozy dönemindeki ilişkilere ışık tutuyor” sözlerine yer verildi.

Sarkozy’nin ortaya çıkan konuşmalarında devletle ilgili gizli bilgileri ve karısı Carla Bruni’yle gırgır geçildiğini de belirten yazar, Bruni’nin Buisson tarafından sıklıkla eleştirildiğine kayıtlarda yer aldığına dikkat çekti. Sarkozy’nin eski danışmanıyla artık yakın olmadığını söyleyen yazar eski Cumhurbaşkanı’nın Buisson’la köprüleri attığını ve özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığını belirtti.

Sarkozy’nin Buisson’a açtığı davanın tartışmalara son vermeyeceğine inanan yazara göre, Buisson siyaseten ölmüş olabilir ama tepeleriyle politik arenada uzun süre yaşayacak.