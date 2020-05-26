Fransız rivierasında 'yeni koronavirüs kirliliği': Denizlerden maske ve eldiven çıkarılıyor

Fransız sivil toplum örgütü 'Opération mer propre' (Temiz Deniz Operasyonu) denizden çok sayıda maske ve eldiven çıkardı.

Fransız rivierasını temizlemeye çalışan örgüt, Antibes yakınlarında çektikleri videoda denizlerdeki 'yeni koronavirüs kirliliğini' görüntüledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Avrupa'da halk da plajlara akın ediyor ama çevreciler kullanılan temizlik malzemelerinin denizlere atılmasıyla plastik kirliliğinin de giderek arttığını söylüyor.

Örgütün kurucusu Laurent Lombard, çektiği videoyu Facebook'tan "uzun zamandır kullandığımız ve şimdi milyarlarca kullanılacak olan bu eldivenler yeni tür bir kirliliğin başlangıcı, dikkat etmeliyiz" mesajıyla paylaştı.

Antibes yakınlarındaki Golfe-Juan'da dalan Lombard, deniz yatağında beş yüz maskesi, dört lateks eldiven ve çok sayıda boş şişe gibi plastik atık buldu.

Fransa'nın sokağa çıkma yasaklarını gevşetmesinden üç gün sonra 14 Mayıs'ta başkent Paris'teki temizlik görevlileri sosyal medyada paylaştıkları mesajda, kaldırımlarda çok sayıda atık biriktiğini söylemişti.

Güney bölgesi Alpers-Maritimes milletvekili Eric Pauget, maskelerin halka açık alanlarda etrafa atılmasına yönelik cezanın artırılması için kanun teklifinde bulundu. LCI internet sitesinin haberine göre teklif yasalaşırsa mevcut 68 euro'luk ceza 300 euro'ya çıkacak.