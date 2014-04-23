'Fransız rehineyi öldürdük'

62 yaşındaki Gilberto Rodrigues Leal, Mali'nin batısında karavanıyla seyahat ederken 2012 yılının kasım ayında rehin alınmıştı.

Batı Afrika Birlik ve Cihad Hareketi (MUJAO) adına AFP Ajansı'nı aradığını söyleyen bir kişi, "Rehineyi öldürdük, çünkü Fransa bizim düşmanımız" ifadesiyle eylemi üstlendi.

Fransız hükümeti Leal'in ölümüne ilişkin henüz somut kanıt elde edilmediğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Leal’in tutulduğu koşullardan ötürü, bundan birkaç hafta önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Hollande, "Fransa bu eylemi cezasız bırakmayacak" dedi.

Fransız askerleri Mali'de 11 Ocak 2013'te bir terörle mücadele operasyonu başlattığından bu yana Fransız vatandaşları bölgede tehdit altında.

İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM) isimli terör örgütü de geçen yıl bir Fransız vatandaşının öldürülmesini üstlenmişti.