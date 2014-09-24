Fransız rehine öldürüldü



Cezayir'de "Hilafetin Askerleri" adlı radikal örgüt, Fransız vatandaşı Herve Gourdel'in kafası kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir videoyu internet üzerinden yayınladı. IŞİD'e yakınlığı ile bilinen örgütün dağ gezintisi amacıyla Cezayir'de bulunan Gourdel'i geçen pazar günü kaçırdığı bildirilmişti.

Örgüt, Gourdel'in infaz görüntülerini "Fransız hükümetine kanlı mesaj" başlığı ile yayınladı. Videonun başlangıcında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın geçen hafta Irak'ta hava saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısından görüntülere yer verildi.

Videoda daha sonra maskeli ve silahlı militanların arasındaki Gourdel görünüyor.

BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Gourdel'in öldürüldüğünü doğrulayarak Fransa'nın terörizmle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Örgüt pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Hollande'a, "24 saat içinde IŞİD'e karşı operasyonları durdurması, aksi halde kaçırdıkları Herve Gourdel isimli Fransız'ı öldürecekleri tehdidinde bulunmuştu. Fransız hükümeti ise örgütün talebinin yerine getirilmeyeceğini açıklamıştı.