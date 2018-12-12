Fransız polisi Strasbourg saldırganının peşinde

Fransız polisi Strasbourg kentinde Noel pazarına saldırı düzenleyen şüphelinin peşine düştü. 350 kişilik ekip, üç kişiyi öldürdükten sonra yaralı olarak kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.Fransa'da polis, Strasbourg kentinde Noel pazarında silahlı saldırı düzenlemesinin ardından kaçan 29 yaşındaki şüphelinin peşine düştü. Özel harekat güçleri ve askerlerden oluşan 350 kişilik bir ekip, iki helikopter eşliğinde üç kişiyi öldüren saldırganı arıyor.

29 yaşında olduğu belirtilen saldırgana ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Terörle mücadele ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın, şüpheliler listesinde yer aldığı ve terörle ilişkisi olmayan suçlardan sabıka kaydı olduğu belirtildi. Salı akşam saatlerinde gerçekleşen olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiği açıklandı.

Yerel televizyon kanalları arasında yer alan France 3, soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, polisin Salı sabahı şüphelinin evini aramak istediği, ancak saldırgan evde olmadığı için aramanın gerçekleşmediğini bildirdi. Aramanın bir cinayetle ilgili olduğu belirtildi.

Saldırganı yakalama çalışmaları ilk aşamada şehrin güneyindeki Neudorf bölgesinde yoğunlaştı. Saldırı sonrası saatlerce şehir merkezindeki dükkan, bar ve tiyatro gibi binalarda mahsur kalanlar, şehrin kuzey yakası üzerinden evlerine ulaştı. Saldırının hemen ardından Alman polisi de Fransa'dan gelen araçlara yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırı sırasında sekizi ağır 12 kişinin yaralandığını belirtti. Castaner, benzer saldırıların önüne geçmek için Noel pazarlarına yönelik güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi. Strasbourg belediye başkanı da saldırıda ölenler için Çarşamba günü bir günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. Şehrin merkezinde yer alan Strasbourg'daki Noel pazarı, turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Parlamenterler AP'de mahsur kaldı

Saldırının ardından şehir merkezi, Avrupa Parlamentosu'nun binası ve spor merkezi giriş-çıkışa kapatıldı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle AP'den ayrılmasına izin verilmeyen parlamenterlere oturumlara devam etme çağrısı yaptı. Tajani, "Demokrasinin gücü ve özgürlüğü ile Avrupa'nın başkentlerinde sivil birarada yaşama zarar vermek isteyenlerin şiddetine cevap vermeliyiz" dedi.

Gece yarısında sonra bir açıklama daha yapan Tajani, şehir merkezinde yaşamayan Avrupalı Parlamenterlerin evlerine dönebileceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden yayınladığı mesajında saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi. Macron, "Tüm ülke, Strasbourg'la, kurbanlarla ve aileleriyle dayanışma içerisinde" dedi.

Strasbourg'daki saldırı, Fransa'da bu yıl düzenlenen üçüncü terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Fransa'da 2015 ile 2016 yılları arasındaki terör saldırıları sırasında 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.

AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe