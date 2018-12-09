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Fransız polisi engelli göstericiyi gözaltına aldı

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da polis, ülke genelinde devam eden ‘sarı yelekliler’ protestoları sırasında engelli bir göstericiyi gözaltına aldı

09 Aralık 2018 19:05

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa’da polis, ülke genelinde devam eden ‘sarı yelekliler’ protestoları sırasında engelli bir göstericiyi gözaltına aldı.
Fransa’da 17 Kasım\'da akaryakıt fiyatlarındaki zammı protesto etmek üzere başlayan ve sonrasında Belçika ve Hollanda’ya da sıçrayan ‘sarı yelekliler’ eylemleri sürerken, Fransız polisi engelli bir eylemciyi gözaltına aldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin engelli göstericiyi sandalyesinden düşürmeye çalışması büyük tepki topladı.

Görüntü dökümü:
Fransız polisinin engelli eylemciyi gözaltına alma anı

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