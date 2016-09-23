Fransız polisi, Belçikalı meslektaşlarını tutukladı

İki Belçikalı polis, araçlarında 13 yaşadışı göçmenin yakalanmasının ardından, Fransız meslektaşları tarafından gözaltına alınıp, sorgulandılar.

Belçikalı polis memurları göçmenlerin hallerine üzüldüklerini ve sınıra kadar bırakmak istediklerini söylediler.

Ancak polisler Fransa sınırını aşınca gözaltına alındılar ve sorgulandılar.

Olay nedeniyle diplomatik bir kriz de yaşandı ve Fransa İçişleri Bakanı, Belçika Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Bakan Bernard Cazeneuve, Belçika büyükelçisiyle "dürüst ve açık" bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Ancak sınır güvenliği konusunda genelde Fransa'yla yakın işbirliği yapan Belçikalılar, Fransa'nın gösterdiği tepkiye şaşırdı.

Ypres Polis Komiseri Geroges Aeck "Bunu para için yapmadık. İnsan kaçakçılığı değil. Sadece yardım ettik. Gitmek istedikleri yöne doğru bir parça götürdük" dedi.

Fransız Polisi 13 göçmeni taşıyan Belçika polim minibüsünü, sınırın Fransa tarafında durdurdu.

Göçmenler daha önce Belçika'da bir kamyonda görülmüş ve ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

Ancak iki Belçikalı polis memuru, göçmenleri sınıra doğru yürürken görünce, minibüsle götürmek istediler. Yanlışlıkla sınırın Fransa tarafına geçince de gözaltına alındılar.

Belçikalı polisler kimliklerini göstermelerine karşın, kelepçe takıldı.

Belçika Polis Sendikası Başkanı Vincent Gilles, polis memurlarına bir suçlu gibi davranıldığını ve avukatlarıyla görüştürülmeden gözaltında kaldıklarını söyledi.