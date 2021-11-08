Fransız piskoposlar, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalı adına diz çökerek af diledi

Fransa'da Hıristiyanların kutsal kabul ettiği Lourdes kasabasında toplanan piskoposlar Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandalı nedeniyle diz çökerek af diledi.

France 24’te yer alan habere göre, Fransa Katolik Kilisesi’nde 1950’den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını gösteren raporun ardından Lourdes şehrinde toplanan Fransa Piskoposlar Konferansı’nın (CEF) 120 üyesi, diz çökerek af diledi..

CEF, burada yapacağı birkaç gün süren toplantıda Katolik Kilisesi’ndeki istismar skandalı karşı atılabilecek adımları belirleyecek.

İstismar skandalını ortaya çıkaran bağımsız komite, Kilise’ye 45 maddeden oluşan bir öneri listesi sunmuştu. Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort rahiplerin söz konusu cinsel istismar vakalarında "kilisenin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul ettiğini kaydetmişti.