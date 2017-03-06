Fransız Peugeot-Citroen, Opel'i satın aldı

Fransa'nın en büyük otomotiv üreticisi PSA Peugeot-Citroen, ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un Opel'i de kapsayan Avrupa birimini 2.2 milyar euroya satın aldı.

PSA, satın almanın ardından Renault'u geçerek, Volkswagen'in ardından Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv şirketi haline geldi.

Anlaşmayla birlikte, PSA Peugeot-Citroen, GM'nin Avrupa'da toplam işçi sayısı 40 bini bulan 12 fabrikasını devralacak.

GM'nin Avrupa birimi 1999'dan bu yana kâr elde etmiyordu. PSA Group, kâra geçebilmek için tasarrufa gidileceği açıklamasını yaptı.

PSA, 2016'ya kadar her yıl 1,7 milyar euro tasarruf hedefliyor.

Kesintilerin büyük kısmının 2020'ye kadar yapılması bekleniyor.

Satış, Opel'in Avrupa'fdaki en büyük üretim merkezlerinden birisi olan İngiltere'deki Opel-Vauxhall'da da işten çıkarmalar olabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

PSA CEO'su Carlos Tavares "Desteğimizle birlikte Opel/Vauxhall satışlarının gözle görüşür şekilde hız kazanacağına inanıyoruz. Bunu yaparken GM'nin Opel/Vauxhall çalışanlarına verdiği sözlere de saygı göstereceğiz" dedi.

General Motors, 1862'de Almanya'da kurulan Opel'in hisselerinin tamamını 1931'de satın almıştı.