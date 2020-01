Fransız mimar dava açtı: Mecidiyeköy E-5 güzergâhı komple benim

E-5 güzergâhı komple benim Ünlü Fransız mimar Pierre Michel Pastellas, annesinden kalan Mecidiyeköy’deki arazisi bedel ödenmeden kamulaştırıldığı için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne dava açtı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, babasından annesine sonra da kendisine kaldığını söylediği Mecidiyeköy merkezdeki 2 bin 664 m2 yüzölçümlü arazi ABD’li ünlü mimar Pierre Michel Pastellas’ı harekete geçirdi.

Şişli Emniyet Müdürlüğü’nü de kapsayan içinde üç katlı kagir depo, un fabrikası, atölye ve 28 m2’lik elektrik trafo binasının da bulunduğu yüzölçümlü arazinin 1971’de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edildiğini belirten mimar Pastellas, Karayolları aleyhinde dava açtı.

“Bedel tespiti yapılsın”

Dava dilekçesinde 1996 yılında vefat eden annesi Marie Pastellas’dan kalan arazinin Boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Çevre yoluna dahil edildiğini belirten Pastellas, “Üzerinde 1952 yılında yapılmış un fabrikasının da bulunduğu arazimizin asıl sahibi olan babam vefat edince arazi anneme kaldı. Onun vefatıyla da mirasçısı olarak arazi bana kaldı. 1971’de yapılan kamulaştırmayla arazimize istimlak şerhi düşüldü ama herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadan fiili olarak el konuldu. Bu nedenle bedel tespiti davası açıp hakkımızın ödenmesini talep ediyoruz” dedi.

Kayıtlar inceleniyor

Mahkeme de Karayolları Genel Müdürlüğüne yazı yazarak kayıtların incelenip mahkemenin bilgilendirilmesini istedi. Önümüzdeki günlerde gelecek yazının sonucuna göre mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Dow Jones’un binasını da o yaptı

Amerika’da yaşayan ve New York ile Paris’te kendi mimarlık ofisleri olan Pastellas, başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Amerika’da milyon dolarlık projelerin altına imzasını atıyor. Pastellas’ın son projeleri arasında Dow Jones borsasının New York’taki binasının iç tasarımının tamamı, ASK.com’un binası ve IAC’ın New York’taki karargahının tüm dış ve iç tasarımı yer alıyor.