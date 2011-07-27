T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fransız milyarderin ‘gay değilim’ pozu

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yakın arkadaşı, dev Lagardere grubunun ortaklarından

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yakın arkadaşı, dev Lagardere grubunun ortaklarından 50 yaşındaki Arnaud Lagardère, Paris’te, Belçikalı 20 yaşındaki süper model sevgilisi Jade Foret ile seksi pozlar verdi.



İş çevrelerini  şaşırtırken şirketinde çalışanları kızdıran Lagardère, fotoğraflarda sevgilisini öpüp okşarken görülüyor. Fransız iş çevreleri, bu fotoğraflarla, yönetimi aileden almak isteyen hissedarların ellerine büyük koz geçtiği gürüşünde. Bazılarıysa, gelecek yıl Airbus’ı da üreten EADS’nin başkanlık koltuğuna oturacak Lagardère’nin, gay olduğu iddialarına karşı böyle bir yol izlediği iddiasında...




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24