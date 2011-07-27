Fransız milyarderin ‘gay değilim’ pozu

T24

İş çevrelerini şaşırtırken şirketinde çalışanları kızdıran Lagardère, fotoğraflarda sevgilisini öpüp okşarken görülüyor. Fransız iş çevreleri, bu fotoğraflarla, yönetimi aileden almak isteyen hissedarların ellerine büyük koz geçtiği gürüşünde. Bazılarıysa, gelecek yıl Airbus’ı da üreten EADS’nin başkanlık koltuğuna oturacak Lagardère’nin, gay olduğu iddialarına karşı böyle bir yol izlediği iddiasında...