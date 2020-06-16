T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransız milli sporcu, Alpler'den düşerek hayatını kaybetti

16 Haziran 2020 08:35

T24 Dış Haberler

İleride sporun öne çıkan isimlerinden biri haline gelmesi beklenen 16 yaşındaki Fransız tırmanışçı Luce Douady, Fransız Alplerinde bir patikadan düştükten sonra hayatını kaybetti.

Fransa Dağ Tırmanıcıları Federasyonu'ndan (FFME) yapılan açıklamaya göre Douady ve arkadaşları iki tırmanma alanı arasında zorlu bir patikadan geçiyordu. 

16 yaşındaki sporcu 150 metreden düştü. 

FFME'nin sitesinde, "Luce, Fransa tırmanma takımında yer alan genç bir sporcuydu. Çok umut vadediyordu" ifadelerine yer verildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Douady, tırmanma sporunun en parlak gençlerinden biri olarak görülüyordu. 

ETİKETLER

fransaalplerdüştühayatını kaybettipatika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24