Fransız milli sporcu, Alpler'den düşerek hayatını kaybetti

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İleride sporun öne çıkan isimlerinden biri haline gelmesi beklenen 16 yaşındaki Fransız tırmanışçı Luce Douady, Fransız Alplerinde bir patikadan düştükten sonra hayatını kaybetti.

Fransa Dağ Tırmanıcıları Federasyonu'ndan (FFME) yapılan açıklamaya göre Douady ve arkadaşları iki tırmanma alanı arasında zorlu bir patikadan geçiyordu.

16 yaşındaki sporcu 150 metreden düştü.

FFME'nin sitesinde, "Luce, Fransa tırmanma takımında yer alan genç bir sporcuydu. Çok umut vadediyordu" ifadelerine yer verildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Douady, tırmanma sporunun en parlak gençlerinden biri olarak görülüyordu.