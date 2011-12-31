Fransız meme protezine Brezilya'dan daimi yasak

T24 - Brezilya, meme protezlerinde onaylı olmayan silikon kullanan Fransız şirketi Poly Implant Prothese’in (PIP) meme protezlerinin satışını daimi olarak yasakladı





Sağlık Bakanlığı kararın Fransa’da kadınlara takılan protezlerde tıbbi değil sanayi tipi zararlı silikon kullandığına ilişkin test sonucu üzerine alındığını kaydetti. Bakanlık, Brezilya’da PIP protezlerinin satışının 2010 yılının Nisan ayında yasaklandığını, son kararın bu yasağı kalıcı hale getirdiğini vurguladı. Bakanlık, Brezilya’nın şirketten 34 bin 631 protez ithal ettiğini, bunların 24 bin 534’ünün satıldığını bildirerek, kalan protezlerin ise imha edileceğini duyurdu.