T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fransız meme protezine Brezilya'dan daimi yasak

Brezilya, meme protezlerinde onaylı olmayan silikon kullanan Fransız şirketi Poly Implant Prothese’in (PIP) meme protezlerinin satışını daimi olarak yasakladı

31 Aralık 2011 02:00

T24 - Brezilya, meme protezlerinde onaylı olmayan silikon kullanan Fransız şirketi Poly Implant Prothese’in (PIP) meme protezlerinin satışını daimi olarak yasakladı



Sağlık Bakanlığı kararın Fransa’da kadınlara takılan protezlerde tıbbi değil sanayi tipi zararlı silikon kullandığına ilişkin test sonucu üzerine alındığını kaydetti. Bakanlık, Brezilya’da PIP protezlerinin satışının 2010 yılının Nisan ayında yasaklandığını, son kararın bu yasağı kalıcı hale getirdiğini vurguladı. Bakanlık, Brezilya’nın şirketten 34 bin 631 protez ithal ettiğini, bunların 24 bin 534’ünün satıldığını bildirerek, kalan protezlerin ise imha edileceğini duyurdu.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24