Fransız medyasından "terör" kararı

Le Monde Gazetesinin Genel

Yayın Yönetmeni Jerome Fenoglio, terör

saldırılarının sorumlularını "öldükten sonra yüceltmemek adına" fotoğraflarını

yayınlamama kararı aldıklarını açıkladı. Fenoglio, "Gerçekleri ve saldırının

yapılış şeklini gizlemeyeceğiz. Anonimlikten yana değiliz. Ama haberde

saldırganın fotoğrafına da yer vermeyeceğiz" dedi.

24 saat kesintisiz haber yayını yapan BFMTV'nin haber müdürü Hervé Béroud,

"Bundan böyle teröristlerin fotoğraflarını göstermemeye karar verdik" dedi.

Görselliğin büyük sembolik önem taşıdığına dikkat çeken Béroud, "Bir fotoğraf,

kurban ile faili aynı seviyeye getirebilir" görüşünü dile getirdi.

İsimlerini de yazmayacaklar

Katolik "La Croix" gazetesinin genel yayın yönetmeni François Ernenwein,

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, fotoğraf yayınlamama kararı

aldıklarını söyledi. Ernenwein, saldırganın tam adını, soyadının ise baş harfini

vereceklerini söyledi. Europe 1 radyosu da saldırganların isimlerinin

yayınlanmayacağını duyurdu. Fransız medyasında saldırganların şimdiye kadar

tam isimleri veriliyordu.

Libération'da tartışma devam ediyor

Libération gazetesi editörü Johan Hufnagel ise, "Teröristin fotoğrafını basmakla

onu yüceltmek aynı şey değil" dedi. Hufnagel, konuyu kurum içinde tartışmaya

devam ettiklerini kaydetti.

Son saldırıda kiliseyi hedef aldılar

Fransa geçtiğimiz aylarda birçok terör saldırısına sahne oldu. Son olarak Salı

günü Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda bir

rahip öldürülmüş, bir kişi de ağır şekilde yaralanmıştı.

