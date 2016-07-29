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Dünya
Deutsche Welle

Fransız medyasından "terör" kararı

Fransa'da önde gelen bazı medya kuruluşları, terör saldırısı düzenleyenlerin fotoğraf ve görüntülerini yayınlamama kararı aldı.

29 Temmuz 2016 00:02

Le Monde Gazetesinin Genel
Yayın Yönetmeni Jerome Fenoglio, terör
saldırılarının sorumlularını "öldükten sonra yüceltmemek adına" fotoğraflarını
yayınlamama kararı aldıklarını açıkladı. Fenoglio, "Gerçekleri ve saldırının
yapılış şeklini gizlemeyeceğiz. Anonimlikten yana değiliz. Ama haberde
saldırganın fotoğrafına da yer vermeyeceğiz" dedi.
24 saat kesintisiz haber yayını yapan BFMTV'nin haber müdürü Hervé Béroud,
"Bundan böyle teröristlerin fotoğraflarını göstermemeye karar verdik" dedi.
Görselliğin büyük sembolik önem taşıdığına dikkat çeken Béroud, "Bir fotoğraf,
kurban ile faili aynı seviyeye getirebilir" görüşünü dile getirdi.

İsimlerini de yazmayacaklar    
Katolik "La Croix" gazetesinin genel yayın yönetmeni François Ernenwein,
Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, fotoğraf yayınlamama kararı
aldıklarını söyledi. Ernenwein, saldırganın tam adını, soyadının ise baş harfini
vereceklerini söyledi. Europe 1 radyosu da saldırganların isimlerinin
yayınlanmayacağını duyurdu. Fransız medyasında saldırganların şimdiye kadar
tam isimleri veriliyordu.

Libération'da tartışma devam ediyor
Libération gazetesi editörü Johan Hufnagel ise, "Teröristin fotoğrafını basmakla
onu yüceltmek aynı şey değil" dedi. Hufnagel, konuyu kurum içinde tartışmaya
devam ettiklerini kaydetti. 

Son saldırıda kiliseyi hedef aldılar

Fransa geçtiğimiz aylarda birçok terör saldırısına sahne oldu. Son olarak Salı
günü Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda bir
rahip öldürülmüş, bir kişi de ağır şekilde yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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