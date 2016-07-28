Fransız medyası 'terör zanlısı fotoğraflarını' yayınlamayacak

Fransa'da aralarında Le Monde, BFMTV, France Info ve France 24'ün de bulunduğu bazı televizyon ve radyo kanalları ile gazeteler 'terör saldırısı düzenleyenlerin fotoğraflarını yayınlamama' kararı aldı.

Europe 1 radyosu da saldırganların isimlerini de yayınlamayacaklarını duyurdu.

Fransız medyası bu kararla "teröristlerin öldükten sonra yüceltilmelerinin önüne geçmeyi" amaçladıklarını söyledi.

Libération gazetesi ise saldırganların fotoğraflarını paylaşmakla onları yüceltmenin farklı şeyler olduğunu savunup bu karara uymayacağını duyurdu.

Fransa'nın kuzeyinde Rouen kenti yakınlarında IŞİD üyesi olduklarını söyleyen iki saldırganın bir rahibi öldürmesinin ardından Le Monde gazetesi 'Nefret stratejisine direnmek' başlığıyla yayımladığı başyazıda toplumun her kesinin terörle mücadeleye katılması gerektiğini ve özellikle de medya kuruluşlarının özel bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete Nice saldırısından sonra da saldırganların fotoğraflarını yayınlamadı.

Le Monde'un haber müdürü Jérôme Fenoglio bu kararı şöyle açıklıyor:

"Bu tip kişiler harekete geçerken onları umutlandırabilecek ölüm sonrası yüceltilme gibi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Buna katkıda bulunmak zorunda değiliz. Diğer yandan, haber verme görevimizden kesinlikle çekilmiyoruz. Bu fotoğraflar yalnızca bir unsur. Diğer unsurları her yönüyle veriyoruz çünkü mühim ve ilginç."

"Otosansüre direnmeliyiz"

Bu karara katılmayan yayın kuruluşlarından France Télévisions Genel Müdürü Michel Field ise "otosansüre direnmeliyiz" diyor.

Field, internet sitelerinden yayımladığı mesajda "Bizim görevimiz bilgilendirmektir ve bilgilenmek de vatandaşların hakkıdır" ifadelerini kullandı ve sosyal medya çağında bu tip bir sansürün 'saçma olduğunu' savundu.

Libération gazetesi editörü Johan Hufnagel de Guardian gazetesine e-postayla gönderdiği mesajda, saldırganların fotoğraflarını yayınlayıp yayınlamama kararını duruma ve olaya göre alacaklarını söyledi.

Hufnagel, "Her bir haber ve her bir terör saldırısı birbirinden farklı biz de baş sayfamızı bu değerlendirmeyi yaparak hazırlıyoruz" dedi.

Fransa'da "teröristlerin fotoğraflarını yayınlamama" kararı alan yayın kuruluşları arasında, RFI, France 24, MCD ve La Croix da var.

Le Figaro ve Nouvel Observateur de Libération gibi bu karara karşı çıkıyor.