Fransız medyası saldırganın kimliğini açıkladı

Fransa'nın Nice kentinde, ülkenin en önemli ulusal bayramı olan Bastille Günü'nün kutlandığı sırada bir kamyonla düzenlenen saldırıda 84 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

Fransız medyası saldırganın kimliğini Nice'te yaşayan Muhammed Lahouaiej Bouhlel olarak açıkladı.

Bouhlel'in kentteki dairesinde arama yapıldığı bildirildi.

Saldırıda 100 kişi de yaralanırken, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve yaralılardan 18'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Nice'de incelemelerde bulunan Bernard Cazeneuve, "Bizi, bedeli ne olursa olsun çok şiddetli bir şekilde vurmak isteyen teröristlerle savaştayız" dedi.

Saldırının ardından ülkede 3 gün milli yas ilan edildi.

Avignon'daki tatilini keserek Paris'e dönen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise İçişleri Bakanlığı'ndaki Kriz Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası televizyondan ulusa seslendi.

François Hollande, 13 Kasım'da düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü Paris saldırıları sonrası ilan edilen ve 26 Temmuz'a kadar uzatılan olağanüstü halin, 3 ay daha uzatılacağını duyurdu. Hollande, bu yöndeki yasa tasarısının önümüzdeki hafta Fransa Parlamentosu'na gönderileceğini söyledi.

Hollande, Nice'deki saldırıdan önce ise yeni bir uzatmanın söz konusu olmadığını söylemişti.

Hollande, 10 bin takviye askerin katıldığı güvenlik operasyonlarının süreceğin, ülkenin sınırlarına da takviye birlik gönderileceğini, Fransa'nın Suriye ve Irak'taki operasyonlarını da artıracağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, bugün Paris'te başkanlık edeceği güvenlik zirvesinin ardından Başbakanı Manuel Valls ile birlikte Nice'e gidecek.

Nice'deki saldırıda kamyon sürücüsü aracını, kentin sahil kıyısındaki ünlü caddesi Promenade des Anglais'de düzenlenen bir havafişek gösterisi sırasında kalabalığın üzerine sürdü.

Caddede toplanan kalabalık bu sırada Fransa'nın en önemli ulusal bayramı olan Bastille Günü'nü kutluyordu.

Kamyonu yaklaşık 2 kilometre boyunca süren saldırgan daha sonra güvenlik güçlerince öldürüldü. Saldırganın öldürülmeden önce tabancasıyla ateş açtığı bildiriliyor.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise kamyonda silahlar ve el bombaları olduğunu açıkladı, kent halkına sokağa çıkmamaları çağrısı yaptı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, soruşturmayı "terörle mücadele" birimleri başlattı.

Son saldırının düzenlendiği Nice, Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında organize edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı kentlerden biriydi.

Nice'de saldırı sonrası, ünlü şarkıcı Rihanna'nın bugün vereceği konser ile yarın başlayıp Çarşamba gününe kadar sürmesi planlanan Uluslararası Caz Festivali ertelendi.