Fransız medyası: 'Kara kutuda patlama sesi duyuluyor'



Fransız medyası Rus yolcu uçağının kara kutularının Paris'te incelendiğini belirtti. France 2 televizyon kanalı uçağın kara kutusunda yolcu uçağı düşmeden önce patlama sesinin duyulduğunu kaydetti. AFP'nin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde ise uçağın enkazının bomba şüphesini doğruladığı ileri sürüldü.

Putin Sisi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'yle telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Görüşmede Putin'in, El Sisi ile Mısır'daki Rus turistlerin ve Rus uçaklarının güvenliğinin sağlanması için ikili işbirliğini artırma kararı aldığı vurgulandı.

Bundan bir hafta önce Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a gitmekte olan Rus Metrojet havayollarına ait yolcu uçağı Sina Yarımadası üzerinde düşmüş, uçaktaki 224 kişi hayatını kaybetmişti. Radikal IŞİD örgütü uçağı kendisinin düşürdüğünü ileri sürmüştü. Uçağın bomba yüzünden düştüğünden şüpheleniliyor. Kazanın ardından bulunan uçağın karakutuları Paris'te incelenmiş, Fransız yetkililer, kara kutuların bomba şüphesini artırdığını belirtmişti.

Rusya dün Mısır'a uçuşların durdurulması talimatını verdi. Rus Turizm Acentaları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Mısır'da halihazırda 45 bin Rus turist bulunuyor. Bu turistlerin yarısının Şarm El Şeyh'te bulunduğu belirtiliyor.

ABD önlemleri artırdı

Rus yolcu uçağının Sina Yarımadası'nda düşmesinin ardından ABD de bölgedeki bazı havaalanlarında güvenliği artırdı. ABD Ulaştırma Güvenliği Dairesi'den yapılan açıklamada ABD'nin Ortadoğu'da uçtuğu yaklaşık 10 havalimanında kontrollerin artırıldığı belirtildi.