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Dünya
Deutsche Welle

Fransız Meclisi'nde Filistin oylaması

Fransa Meclisi, Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören bir tasarıyı bugün oylayacak. Fransa'nın İsveç, İngiltere ve İspanya'nın ardından Filistin'i tanıyan Batılı ülkeler arasına katılması bekleniyor.

02 Aralık 2014 11:56


İktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin sunduğu tasarı, hükümeti bağlamıyor. Sembolik anlam taşıyan kararla İsrail hükümetine barış sürecinde daha fazla baskı yapılması öngörülüyor.

İsveç'te eylül ayında yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış, İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Batılı ülke olmuştu. İsrail karara tepkisini, büyükelçisini geri çağırarak ortaya koymuştu.

İspanya Meclisi, Filistin devletinin tanınması konusunda, hükümete tavsiye kararı sunulmasını geçen ay oy birliğiyle kabul etmişti. İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, Filistin'in devlet olarak tanınmasına ilişkin önergeyi ekim ayında kabul etmişti.

Filistin'i tanıyan ülkeler, böylece Ortadoğu barış sürecinin canlandırılmasına katkıda bulunmayı umuyor. BM üyesi 193 ülkeden 135'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bunlar arasında AB üyesi Bulgaristan, Malta, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs da yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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