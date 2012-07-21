Fransız meclisinde çiçekli elbise gerginliği

Fransa’nın Eşitlik Bakanı Cecile Duflot meclisteki bir oturuma çiçekli mavi elbisesiyle gelince muhalefet milletvekilleri tarafından ıslıklarla karşılandı. Olay cinsiyet ayrımcılığı tartışması başlattı.



Fransa'da Eşitlik Bakanı Cecile Duflot’ya verilen tepki ülkede cinsiyet ayrımcılığı tartışması başlattı. Duflot meclisteki oturuma geldiğinde bir konuşma yapmak için ayağa kalktığında merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği’nden (UMP) bazı vekiller ıslık çalıp, köpek ulumasına benzer sesler çıkardı.

Milliyet gazetesindeki habere göre, Meclis Başkanı Claude Bartelon’un uyarmasına rağmen ıslık çalmaya devam eden vekillere Duflot yanıt verdi. Duflot, “Bayanlar baylar, özellikle de baylar gördüğüm kadarıyla” diyerek vekilleri uyardı. Kameraya yakalanan vekiller daha sonra kendilerini savundu. UMP’li vekil Patrick Balkany, “Bakan Duflot’yu protesto etmedik. Ona olan hayranlığımızı gösterdik. Onu elbiseyle gördüğümüz için şaşırdık. Dış görünümünü tamamen değiştirmiş. Dikkatimizi çekmek istemiyorsa değiştirmemeliydi. Belki de onun söylediklerini dinlemememiz için o elbiseyi giydi” dedi.



'İnşaat sektörü bile böyle değil'



Duflot ise, “Çok şaşırdım. Daha önce inşaat sektöründe de çalıştım ama hiçbir zaman böyle bir durumla karşılaşmadım. Özellikle onların eşlerinin durumunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Fransa’nın Kadın Hakları Bakanı Najat Vallaud-Belkacem de, “Cinsiyet ayrımcılığının sınırı olmadığını bir daha anladım. Biz politikacıların daha iyi örnek olması gerekir” dedi. Genel Sekreterlik görevinde bulunan Jean François Cope de, “Bu şoke edici ve hiç sevmediğim bir durum” diye konuştu. Olay Fransız basınında da, “Vekillerin ortalama yaşı 55, zeka yaşı 5” gibi yorumlar yapılmasına neden oldu.