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Fransız manken intihar girişiminde bulundu

Fransız manken Noemie Lenoir intihar girişiminde bulundu.

14 Mayıs 2010 03:00

Fransız manken Noemie Lenoir intihar girişiminde bulundu.

Victoria’s Secret mankeni Paris’in dışında bir ormanda baygın halde bulundu.

GAP ve Victoria’s Secret gibi büyük reklam kapmanyaları ile ünlü süper model Noemie Lenoir intihar girişimi sonrası baygın halde bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ilaç ve alkol karşımı ile intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki Lenoir, Paris’in banliyölerinden La Cella-Saint-Cloud’da bir ormanda baygın halde yerde yatarken bulundu.

Haberlere göre, Lenoir eski erkek arkadaşı ve aynı zamanda da oğlunun babası olan futbolcu Claude Makelele’nin köşküne yakın bir yerde bulundu.

Mail’e göre, Makalele, Lenoir’ı evinde yere düşmüş halde buldu ve ambulans çağırdı.

Fransız gazeteleri Lenoir’in birkaç dakika sonra uyanarak ambulansı iptal ettirdiğini ve evden çıktığını yazdılar.

Mail, mankenin evi terketmesinden bir kaç saat sonra da ormanda köpeğini gezdiren bir adam tarafından baygın halde bulunduğunu belirtti

Lenoir şimdi İngiltere’de bir hastanede tedavi altına alındı.


Zor günler geçiriyordu

Haberlere göre Lenoir şimdi ki, erkek arkadaşı İsviçreli milyoner Carl Hirschmann’ın adının seks ve şantaj skandalına karışmış olması yüzünden zor günler geçiriyordu.

Daha önce de Paris Hilton ile birlikte olan Hirschmann genç mankenleri sarhoş edip daha sonra yapılan seks alemlerine videoya çekmekle suçlanıyor.



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