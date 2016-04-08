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Dünya

Fransız mahkeme: Kuaföre 'ibne' demek hakaret değil!

Eşcinsel hakları için çalışan bir grup da mahkemeyi "beyinsiz" olmakla suçladı

08 Nisan 2016 22:47

Fransa'da bir mahkeme, "zaten kuaförlerde eşcinseller çalışıyor" diyerek 'i...' kelimesinin bir kuaför çalışanı için hakaret sayılmayacağına hükmetti.

Paris'te görülen dava, kuaförde çalışan bir kişinin hastayken işe gelmediği bir günden sonra işten atılmasıyla ilgiliydi.

Patronu o arada bu ifadeyi içeren SMS mesajını yanlışlıkla işten attığı kişiye göndermişti.

Mesajda, "Bu adamı işte tutmayacağım. Onda hoşuma gitmeyen birşeyler var. Pis i...nin teki" diye yazıyordu.

Kuaför çalışanı bunun üzerine haksız yere işten atıldığı gerekçesiyle dava açarak olayı mahkemeye taşıdı.

Ancak mahkeme, işten atma gerekçesinin ardında eşcinsel karşıtı bir tavır bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında, "bu olayı kuaförlük bağlamında değerlendirirsek, mahkeme heyeti i... kelimesini eşcinsel düşmanı bir hakaret olarak görmemiştir, çünkü kuaförlerde, özellikle de kadın kuaförlerinde zaten düzenli olarak eşcinseller çalıştırılmaktadır" denildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise kararı skandal olarak niteledi.

Eşcinsel hakları için çalışan bir grup da mahkemeyi "beyinsiz" olmakla suçladı ve bu kararla eşcinsel düşmanlığının basite indirgendiği uyarısında bulundu.

Bir tepki de kararın şok edici olduğunu söyleyen Fransız Çalışma Bakanı Myriam el Khomri'den geldi.

İşten atılan kuaför çalışanının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

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