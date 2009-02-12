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Yaşam

Fransız kayakçı kar altında öldü

Rize'de 6 kişilik Fransız grubundaki bir turist, kayak yaptığı sırada kar kütlesinin gelmesiyle hayatını kaybetti.

12 Şubat 2009 02:00

Rize'de kayak yapan 6 kişilik Fransız kayakçı grubundaki bir turist, kayak yaptığı sırada kar kütlesinin gelmesiyle hayatını kaybetti. Kayakçılardan 5'i kaçarak kurtulmayı başardı.

Trabzon'un Uzungöl beldesi Belediye Başkanı Mehmet Nuri Alibeyoğlu, 6 kişilik Fransız kayakçı grubun, Rize il sınırları içindeki Eskice köyü ile Anzer Yaylası arasındaki vadide kayak yaptıklarını belirtti.

Alibeyoğlu, "Kayakçılar kayak yaptığı sırada bir kar kütlesi gelmiş. Kayakçılardan 5'i kaçarak kurtulmayı başarmış. Diğer kayakçı ise hayatını kaybetti. Büyük ihtimalle bu kayakçı başını bir yere çarparak ölmüş olabilir. Çünkü diğer dağcıların herhangi bir sorunu yok" dedi.

Alibeyoğlu, hayatını kaybeden Fransız dağcının 44 yaşındaki Oliver Wichart Romano olduğunu ifade ederek, dağcının cenazesinin Çaykara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Alibeyoğlu, diğer dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

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