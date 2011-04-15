'Fransız kalmak' deyimi nereden geliyor?

T24 - Başbakan Erdoğan’ın AKPM’de Fransız vekile yönelik olarak kullandığı “Fransız kalmak” deyimini Türkçeye ünlü sosyalist düşünür Hikmet Kıvılcımlı kazandırmıştı.



Başbakan Erdoğan’ın AKPM’de Fransız vekile yönelik olarak kullandığı “Fransız kalmak” deyimini Türkçeye ünlü sosyalist düşünür Hikmet Kıvılcımlı kazandırmıştı.



Marksizm incelemelerinde ‘üç kaynak’ olarak adlandırdığı İngiliz ekonomi politiği, Fransız sosyalizmi ve Alman felsefesi üzerinde duran Kıvılcımlı, Türkiye sol hareketleri üzerine bir değerlendirmesinde “devrimci pratiğe önem vermek ve teoriyi ihmal etmek” anlamında “Fransızca konuşmak” ifadelerini kullanmıştı. Kıvılcımlı’nın Türk solunun teoriye aldırış etmemesini vurgulamak için de “Fransız kalmak” deyimini kullandı.



