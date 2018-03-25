Fransız iş adamı Nicolas Sarkozy'nin Libya'dan nasıl para aldığını anlattı: Dairesinde iki kez görüştük

Libya’dan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye 5 milyon Euro getirdiğini iddia eden Lübnan asıllı iş insanı Ziad Takieddine, Sarkozy’yle gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Takieddine, “O oradaydı ve ben onunla görüştüm. O, bavulu aldı, bir kenara koydu, hatta parayı saymak istedi” dedi.

Sputnik'in France Info’yu kaynak gösterdiği haberine göre, Sarkozy’nin Takieddine ile görüştüğü iddia edilen tarihlerde yurt dışına iş ziyaretlerinde bulunduğu, bu yüzden kimseyle görüşmediği açıklamasını değerlendiren işadamı, “O oradaydı ve ben onunla görüştüm. O, bavulu aldı, bir kenara koydu, hatta parayı saymak istedi” dedi.

Haklı olduğunu ispatlamak için görüşmenin gerçekleştiği mekanı, yani Sarkozy’nin o dönemde görev yaptığı dışişleri bakanlık binasındaki çalışma dairesini de tarif etmeye hazır olduğunu belirten Takieddine, “O yalancı. Onunla dairesinde görüştüm, iki kez. Onunla Libya’da da bir kez görüştüm. Ardından (seçim karargahı başkanı Claude) Guean huzurunda ikinci kez görüştüm. Görüşmeler sırasında orada olan şahitler de var” ifadesini kullandı.