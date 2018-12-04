Fransız hükümetinden protestolar sonrası geri adım

Fransa'da Sarı Yeleklilerin düzenlediği protestolar nedeniyle zor günler geçiren hükümet çareyi geri adım atmakta buldu. Ajansların hükümet kaynaklarına dayandırdıkları habelere göre Fransız hükümeti şiddetli protesto gösterilerinin ardından akaryakıt vergi artışını 1 Ocak itibariyle askıya almaya hazırlanıyor.

Protestoları dindirmeyi amaçlayan kararın bugün Başbakan Edouard Philippe tarfından açıklanması bekleniyor. Askıya alma kararı ile birlikte Başbakan Philippe tarafından başka önlemlerin de açıklanacağı bildiriliyor.

Ülkede iki haftayı aşan süredir protesto gösterileri düzenleyen "Sarı Yelekliler"in temsilcilerinin, Başbakan Edouard Philippe ile bugün için planlanan görüşmeyi iptal ettikleri açıklanmış, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan göstericiler, görüşmeyi "güvenlik gerekçesiyle" iptal ettiklerini belirtmişti.

Macron zor durumda

Fransa'da gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iklim değişimiyle mücadele amacıyla getirmek istediğini söylediği

akaryakıt vergilerine karşı 17 Kasım'da aniden başlamıştı. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatmanın yanı sıra alışveriş merkezleri, yakıt depoları ve havalimanlarına erişimi de engellemişti. Fransız medyasında yer alan haberlerde, "Sarı Yelekliler"in gösterilerinin 2017 yılında göreve gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zor duruma soktuğu ifade ediliyor.

Haftasonu Paris'in en lüks semtlerinde araçları ateşe veren, mağazaları yağmalayan, lüks konutları ve kafeleri tahrip eden göstericilerin 1968 yılından bu yana başkentte yaptıkları en ağır olayları polis yatıştırmakta güçlük çekmişti. Hafta sonu ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yaklaşık 260 kişi yaralanmıştı.

AFP, Reuters/SSB, HT

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