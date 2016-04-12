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Dünya

Fransız hükümeti, işçi haklarını savunan öğrenciler karşısında geri adım attı

Öğrenci birlikleri, Başbakan Manuel Valls’tan yarım milyar Euro yardım sözü aldı

12 Nisan 2016 11:29

İşçilerin mesai saatlerinin artırılması ve işten çıkarılmaların kolaylaştırılmasını öngören bir reform tasarısı hazırlayan Fransız hükümeti, gençlerin eylemleri karşısında geri adım attı. Paris’in Cumhuriyet Meydanı’nı 12 gecedir terk etmeyen öğrenci birlikleri, Başbakan Manuel Valls’tan yarım milyar Euro da yardım sözü aldı.

İşsizliği azaltma sözü veren Cumhurbaşkanı François Hollande’ın sosyalist hükümeti, geçen ay çalışma yasalarına esneklik getirecek bir reform tasarısı sundu. Ancak esneklik, mesai saatlerinin artırılması ve işten çıkarılmaların kolaylaştırılması gibi tedbirlerle sağlanmıştı. Sendikalar ve öğrenci birliklerinin protesto çağrısı üzerine binlerce insan sokağa döküldü. Çoğu öğrenci ve yeni mezun eylemciler, günün sonunda evlerine dönmeyip, başkentin kalbindeki Cumhuriyet Meydanı’nda sabahlamaya başladı. Kısa sürede sayıları binlere ulaştı. Meydanda bağdaş kurup sabaha dek Google’ın hegemonyasından vergi kaçakçılığına her türlü meseleyi tartışıyorlardı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ‘Nuit Debout’ (Gece Ayakta) adı verilen hareket, 10. gününde Fransa’nın diğer kentlerine ve komşu ülkelere de yayıldı.

Ancak Fransız polisinin cumartesi günü gazlı coplu müdahalesinde en az 22 eylemci yaralandı. Gezi Parkı’nı anımsatan bu sahneler üzerine harekete geçen Başbakan Manuel Valls, 8 öğrenci derneği temsilcisini görüşmeye davet etti. Dün Hotel Matignon’da kurulan müzakere masasına gençlik, eğitim ve çalışma bakanlarıyla oturan Valls, öğrencilere “Hükümet sizi dinliyor. Gençlerin kaygılarını anlıyor” mesajı verdi. İş arayan yeni mezunlar, çıraklar ve öğrencilere toplamda 500 milyon Euro'yu bulan devlet desteği sözü de verdi. Ülkenin en büyük öğrenci derneği UNEF’in başındaki William Martinet, tekliflerden memnun olduklarını, ancak eylemleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Öğrenciler, tepkiler üzerine yumuşatılan tasarının tamamen iptalini talep ediyor.

Başbakanla eylemcilerin buluşmasından önceki gece, meydana asılan Başbakan Valls kuklasına “Vals bitti” yazıldı. Devletin zirvesiyle masaya oturan gençler, kot pantolonları ve tişörtlerinden ödün vermedi. Hükümet ve öğrenci heyetleri geniş bir masanın etrafında, aynı yükseklikteki sandalyelerde oturdu.

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