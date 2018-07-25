Fransız General: Suriye Demokratik Güçleri'ne eğitim verdik

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye'deki operasyonların ardından elindeki toprakları kontrol altında tutmak için "Kuzey Suriye Savunma Gücü”ne (Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri) eğitim verdiklerini söyledi.

Fransız General Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de IŞİD 'in elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" IŞİD militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı IŞİD’in elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun IŞİD'ten alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların IŞİD tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

"Geri gelmemesini sağlamalıyız"

IŞİD’in elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "IŞİD’in savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Bir muhabirin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor."