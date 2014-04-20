T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransız gazeteciler ülkelerine döndü

Suriye’de esir alınan Fransız gazeteciler, serbest kalmalarının ardından ülkelerine döndü. Gazetecileri aileleri ve aralarında Cumhurbaşkanı Hollande’ın da bulunduğu yetkililer karşıladı.

20 Nisan 2014 20:53


Suriye'de kaçırılmalarından on ay sonra serbest bırakılan ve Şanlıurfa'da gözleri bağlı, elleri kelepçeli şekilde bulunan dört Fransız gazeteci Edouard Elias, Nicolas Henin, Didier Francois ve Pierre Torres bir uçakla Fransa'nın Evreux kentindeki hava üssüne getirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, burada mola verildikten sonra gazetecilerin helikopterle başkent Paris'e götürüldüğü ifade edildi. Gazetecileri buradaki Villacoublay askeri havaalanında Cumhurbaşkanı François Hollande ve yakınları karşıladı.

Gazeteci Henin, Facebook sayfasında paylaştığı, “Herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarınızdan çok etkilendim. Sizinle yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aileme kavuşacağım için çok mutluyum” iletisi ile dile getirdi. Henin, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, kaçırılmasından üç gün sonra kaçmayı denediğini ancak serbest geçen bir gece sonra yakalandığını anlattı.

Çeşitli Fransız yayın organları hesabına çalışan dört gazeteciden ikisi 6 Haziran 2012'de Halep'in kuzeyinde, diğer ikisi ise Rakka kenti yakınlarında kaçırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeFransızCumhurbaşkanı HollandeEdouard Elias Nicolas Henin Didier FrancoisPierre TorresFransa EvreuxSarayıParisVillacoublayCumhurbaşkanı François HollandeHenin FacebookFranceHaziranHalepRakkaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24