Fransız gazeteciler ülkelerine döndü



Suriye'de kaçırılmalarından on ay sonra serbest bırakılan ve Şanlıurfa'da gözleri bağlı, elleri kelepçeli şekilde bulunan dört Fransız gazeteci Edouard Elias, Nicolas Henin, Didier Francois ve Pierre Torres bir uçakla Fransa'nın Evreux kentindeki hava üssüne getirildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, burada mola verildikten sonra gazetecilerin helikopterle başkent Paris'e götürüldüğü ifade edildi. Gazetecileri buradaki Villacoublay askeri havaalanında Cumhurbaşkanı François Hollande ve yakınları karşıladı.

Gazeteci Henin, Facebook sayfasında paylaştığı, “Herkese çok teşekkür ederim. Mesajlarınızdan çok etkilendim. Sizinle yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aileme kavuşacağım için çok mutluyum” iletisi ile dile getirdi. Henin, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, kaçırılmasından üç gün sonra kaçmayı denediğini ancak serbest geçen bir gece sonra yakalandığını anlattı.

Çeşitli Fransız yayın organları hesabına çalışan dört gazeteciden ikisi 6 Haziran 2012'de Halep'in kuzeyinde, diğer ikisi ise Rakka kenti yakınlarında kaçırılmıştı.