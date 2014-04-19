Fransız gazeteciler serbest



Nicolas Henin, Pierre Torres, Didier Francois ve Edouard Elias adlı dört gazeteci Türk askerleri tarafından Şanlıurfa'da bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın ofisinden yapılan açıklamada, zorlu tutsaklık koşullarına rağmen dört gazetecinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ilerleyen saatlerde Fransa'ya dönecekleri bildirildi.

Gazetecilerin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirildiği kaydedildi.

Gazeteciler geçen haziran ayında kaçırılmıştı.

Kaçırıldıkları sırada Henin, Fransız Le Point dergisi, Torres Alman-Fransız Arte kanalı, Francois, Europe 1 radyo kanalı için ve Elias da fotoğrafçı olarak çalışıyordu.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı üç yıl öncesinden bu yana ülkede 60'tan fazla gazeteci hayatını kaybetti.