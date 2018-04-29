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BBC Türkçe

Fransız gazeteci YPG'li olduğu şüphesiyle tutuklandı

İki hafta önce Türkiye üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne geçen Fransız gazeteci Loup Bureau, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşünde tutuklandı.

29 Nisan 2018 20:30

İki hafta önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'i ziyaret eden ve sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönen Fransız gazeteci Loup Bureau, Silopi Savcılığı'nın kararı ile polisler tarafından gözaltına alındı.

YPG'li olduğu şüphesi ile beş gün gözaltında kalan Bureau, örgüt üyesi isnadı ile tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Fransız gazetecinin dosyasına gizlilik kararı konuldu.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Loup Bureau'nun üzerinde çıkan dijital materyallerde üniversitede YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar tutuklanmasına gerekçe sayıldı.

Dosyada gizlilik kararı olduğu için CMUK tarafından görevlendirilen avukatlar açıklama yapmak istemedi. Ancak yedi gün içinde tutukluluk kararına itiraz edileceklerini ifade ettiler.

Şırnak Barosu avukatlarından Filiz Ölmez, gazeteciyi cezaevine ziyaret ederek durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı.

"Şu an cezaevinin geçici bölümünde kalıyor. Tedirgin görünüyordu. Ailesi ile telefon irtibatı daha sağlanmamış. Erbil'e gitmek üzere Türkiye'ye gelmiş ama gitmeden arkadaşlarıyla bir hafta tatil yapmış. Erbil'e giderken de Habur sınır kapısında gözaltına alınmış".

Fransa'da bir üniversitede mastır öğrencisi olduğunu ve yazdığı tez ile ilgili tutuklandığını aktardı.

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