Fransız futboluna kadın patron

Fransa 1. ve 2. Lig kulüplerinin bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu başkanlığına Nathalie Boy de la Tour seçildi.

Ligue 1 internet sitesinde yer alan açıklamada, 2013'ten bu yana LFP'de yönetim kurulu üyeliği yapan 48 yaşındaki De La Tour'un 4 yıllığına başkanlık görevine seçildiği bildirildi.

Öte yandan, Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2004-2010 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Raymond Domenech, LFP Yönetim Kurulu tarafından başkanlığa aday gösterilmiş ancak genel kurul üyelerinin kararıyla bu adaylık reddedilmişti.