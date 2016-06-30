Fransız fotoğrafçılardan Sur’lu çocuklara destek

Fransız fotoğraf sanatçıları François Legeoit, Gael Le My ve Tony Rublon, Diyarbakır Sur’daki çocuklara ruhsal destek olmak için şehre gelerek atölye düzenledi.

Sanatçılar, yaşları 9-15 arasında değişen Diyarbakırlı ve kentte kalan Şengalli çocuklarla Suriçi’ndeki Dengbêj Evi’nde üç hafta süren fotoğraf, müzik, resim, video çalışması yaptı. Ortaya çıkan ürünler Parkorman’da sergileniyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre; çalışmaya katılan fotoğrafçılardan François Legeoit, sanatın çocuklar üzerindeki etkisini anlatarak, çocukların resim yaparak, fotoğraf çekerek, yaşadıkları travmadan bir nebze uzaklaştıklarını söyledi. Legeoit, çocukların kendilerini sanatla ifade etmelerinin, daha iyi, sakin ve pratik düşünmelerini sağladıklarını belirtti.

360 derece dönen tiyatro sahnesi yapılıyor

Öte yandan, kentteki kültür ve sanat faaliyetleri ile kongre ve konferanslara ev sahipliği yapacak olan kültür merkezinin inşaatının önümüzdeki ay sona ereceği duyuruldu. Türkiye’nin ikinci 360 derece dönen tiyatro sahnesinin yer alacağı kültür merkezinde, 1740 kişilik konferans salonu ve sinemanın yanı sıra çalışma ofisleri de yer alacak. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak yapılan merkezin 50 milyon TL’ye mal olacağı belirtiliyor.