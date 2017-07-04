Fransız enerji devi Total’dan İran ile milyarlık anlaşma

Fransız enerji devi Total, Basra Körfezi kıyısındaki Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın geliştirilmesi için İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon euroluk anlaşma imzaladı. Başkent Tahran'da Pazartesi günü imzalanan uluslararası anlaşmaya, Total'ın ve İran Petrol Bakanlığı'nın yanı sıra projenin diğer ortakları İran Petro Pars şirketi ile Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) imza attı.

İmzalanan anlaşmaya göre, Total Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın geliştirilmesi için öncelikle 880 milyon euroluk yatırım yapacak. Total ve ortakları, önümüzdeki 20 yıl içinde proje için toplam 4 milyar 200 milyon euro aktaracak.

Proje kapsamında ilk doğalgazın 2021'de elde edilmesi hedefleniyor. Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın yüzde 50,1'i Total'a, yüzde 30'u CNPC'ye ve yüzde 19,9'u Petro Pars Şirketi'ne ait olacak.

Total İran'a geri döndü

Güney Pars Doğalgaz Sahası'ndaki çalışmalara 1990'lı yıllarda başlanmıştı. Total, nükleer programı nedeniyle 2006 yılında yaptırımlar uygulanmaya başlanana kadar İran'da faaliyet gösteren Batılı şirketler arasındaydı. Tahran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın ardından, 2016 yılında da yaptırımlar kaldırıldı.

Total Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné anlaşma imzalanırken, "Bugün Total için tarihi bir gün, bugün İran'a geri dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

İran yabancı yatırımcı istiyor

İran, dünyanın ikinci büyük doğalgaz ve dördüncü büyük petrol yataklarına sahip bulunuyor. Ancak bu kaynakların geliştirilmesi için yabancı yatırımcıların desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle İran hükümeti, Total ile yapılan bu anlaşma sayesinde Avrupa ve Asya ile Rusya'dan yatırımcılar açısından İran'ın cazip bir hale gelmesini umuyor. Bir çok yabancı yatırımcı, siyasi durum nedeniyle İran'a yatırım yapmak istemiyor.

İran hükümeti ülkeye yatırımcıları çekebilmek için yabancı yatırımcılara yönelik şartları değiştirmişti. Ancak İran'daki muhafazakâr çevreler, yeni şartları "cömertçe" olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

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AFP/Reuters/dpa, JD/BD